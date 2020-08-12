Комиссия РФС признала ошибочным назначение второго пенальти «Спартаку»

12.08.2020, 14:53, Новости дня

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении второго пенальти в ворота московского «Спартака» во время матча первого тура чемпионата РФ с «Сочи».

«Признать ошибочным решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара, так как между футболистами Самуэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт», – говорится в вердикте комиссии на сайте РФС.

Напомним, в воскресенье «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил изданию, что в понедельник команда снимется с чемпионата России.

Позднее ветераны московского ФК «Спартак» подписали письмо с обращением к владельцу клуба Леониду Федуну и президенту РФС Александру Дюкову. «Случившееся в матче «Спартак» – «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на VAR Алексея Еськова дискредитировала наш футболу и РФС», – говорилось в письме.

Как сообщили СМИ, в свете этих событий у актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, диагностировали инсульт. Артист заявил, что перенервничал из-за игры «Спартака».