Казахстан объявил о восстановлении авиасообщения с Россией

12.08.2020, 14:48, Новости дня

Казахстан начнет восстанавливать авиасообщение с Россией с 17 августа. Поэтапное возобновление полетов планируется также в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину, сообщил комитет гражданской авиации республики.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с заключением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавируса и с учетом рекомендаций минздрава Казахстана.

«С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», – передает сообщение комитета РИА «Новости».

Казахстан совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработал вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов.

«Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование и др.)», – сказано в сообщении.

«При этом необходимо отметить, что для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны», – подчеркнули в комитете.

Там добавили, что количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться в соответствии с межправительственными соглашениями о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

«Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами», – говорится в заявлении.

Общее число случаев коронавируса в Казахстане составляет 100 855.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию.

В то же время в Российском союзе туриндустрии не исключают, что скоро для российских туристов откроют Тунис. Сообщалось, что РФ на следующем этапе возобновления авиасообщения может открыть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.