 

Власти Башкирии дали оценку словам чиновницы о безработных

12.08.2020, 14:48, Новости дня

Чиновница из башкирского Нефтекамска, заявившая, что безработные из-за больших пособий не желают трудоустраиваться, не стремилась оскорбить неработающих граждан, заявили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения региона.

«Рассказывая о напряженности на рынке труда, докладчица отметила, что размер пособия по безработице выше, чем заработные платы, предлагаемые работодателями в отдельных случаях, поэтому граждане предпочитают состоять на учете в центре занятости, нежели трудоустраиваться», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что по словам чиновницы, подобная ситуация «ставит в непростую ситуацию работодателей, которые не могут укомплектовать рабочие места».

«В речи сотрудника центра занятости негативных высказываний в адрес безработных граждан и оскорблений не содержалось. Запись совещания имеется в администрации городского округа город Нефтекамск», – добавили в ведомстве.

Ранее замдиректора Центра занятости населения Нефтекамска пожаловалась на «кадровый голод» и назвала высокие пособия причиной безработицы в городе. 

Она подсчитала, что размер выплаты по безработице в Нефтекамске равен 5 тыс. 175 рублей, а при наличии в семье ребенка пособие увеличивается на 3 тыс. рублей. Таким образом, человек, у которого трое детей, будет получать сумму, превышающую минимальный размер оплаты труда. 

Ее слова вызвали шквал критики в соцсетях.



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