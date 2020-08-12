Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала “Великолепный век”
12.08.2020, 14:43, Разное
После роли отважной Роксоланы,
умудрившейся завоевать сердце османского султана Сулеймана Великолепного, Узерли
проснулась знаменитой. К Мерьем было приковано всеобщее внимание, особо
поклонники интересовались жизнью артистки вне кадра.
О том, как складывалось личное счастье артистки до сериала “Великолепный
век”, практически ничего не известно. Знаменитость тщательно скрывает информацию
о любовных связях и не хочет, чтобы об этом судачили посторонние. Тем не менее,
уже во время съемок теленовеллы Мерьем Узерли стали приписывать
роман с коллегой по цеху Халитом Эргенчем. Поклонников поражало то, как
достоверно исполнитель роли султана Сулеймана изображает страсть к
партнерше. Отличной актерской игры Халита оказалось достаточно для появления
сплетен. Эргенчу не раз приходилось опровергать информацию об интрижке с Узерли.
Актер не уставая повторял, что любит жену, которая, к слову, тоже снималась в “Великолепном
веке”.
Впрочем, в какой-то степени фанаты сериала были правы. В
момент создания теленовеллы Мерьем Узерли действительно была увлечена, правда,
совершенно другим артистом – Озаном Гювеном. Актриса не скрывала, что всегда как-то по-особенному относилась к
коллеге. “В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер – Гювен”, –
говорила звезда “Великолепного века”, интригуя поклонников, которые так до конца
и не поняли, был ли у знаменитостей роман, или же все завершилось еще на стадии
флирта.
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В 2012 году звезда сериала “Великолепный век” стала возлюбленной
бизнесмена Джана Атеша. Пара планировала оформить отношения официально.
Незадолго до бракосочетания предприниматель и артистка крупно поскандалили,
после чего последняя сбежала из Турции в Германию, откуда родом. К Атешу Узерли
так и не вернулась.
Спустя время стало известно, что берега Босфора звезда “Великолепного
века” покинула с ребенком под сердцем. В 2014 году артистка родила дочь Лару.
Джан Атеш участвует в воспитании крохи, однако видится с ней не так часто,
как хотелось бы – Лара живет в Германии.
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По словам артистки, с момента появления дочери ее сердце
свободно. Звезда сериала “Великолепный век” уверяет, что сосредоточена на
воспитании наследницы и карьере. Между тем ходят слухи, что Мерьем Узерли
встречается с актером из Турции Чагларой Эртугрулом. Поговаривают, что
знаменитости познакомились в Хорватии, на съемках. Дескать, 32-летний актер был
так очарован Мерьем, что бросил возлюбленную, на которой собирался жениться.
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