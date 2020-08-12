Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала “Великолепный век”

12.08.2020, 14:43, Разное

После роли отважной Роксоланы,

умудрившейся завоевать сердце османского султана Сулеймана Великолепного, Узерли

проснулась знаменитой. К Мерьем было приковано всеобщее внимание, особо

поклонники интересовались жизнью артистки вне кадра.

О том, как складывалось личное счастье артистки до сериала “Великолепный

век”, практически ничего не известно. Знаменитость тщательно скрывает информацию

о любовных связях и не хочет, чтобы об этом судачили посторонние. Тем не менее,

уже во время съемок теленовеллы Мерьем Узерли стали приписывать

роман с коллегой по цеху Халитом Эргенчем. Поклонников поражало то, как

достоверно исполнитель роли султана Сулеймана изображает страсть к

партнерше. Отличной актерской игры Халита оказалось достаточно для появления

сплетен. Эргенчу не раз приходилось опровергать информацию об интрижке с Узерли.

Актер не уставая повторял, что любит жену, которая, к слову, тоже снималась в “Великолепном

веке”.

Впрочем, в какой-то степени фанаты сериала были правы. В

момент создания теленовеллы Мерьем Узерли действительно была увлечена, правда,

совершенно другим артистом – Озаном Гювеном. Актриса не скрывала, что всегда как-то по-особенному относилась к

коллеге. “В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер – Гювен”, –

говорила звезда “Великолепного века”, интригуя поклонников, которые так до конца

и не поняли, был ли у знаменитостей роман, или же все завершилось еще на стадии

флирта.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 15 Июл 2020 в 10:59 PDT

В 2012 году звезда сериала “Великолепный век” стала возлюбленной

бизнесмена Джана Атеша. Пара планировала оформить отношения официально.

Незадолго до бракосочетания предприниматель и артистка крупно поскандалили,

после чего последняя сбежала из Турции в Германию, откуда родом. К Атешу Узерли

так и не вернулась.

Спустя время стало известно, что берега Босфора звезда “Великолепного

века” покинула с ребенком под сердцем. В 2014 году артистка родила дочь Лару.

Джан Атеш участвует в воспитании крохи, однако видится с ней не так часто,

как хотелось бы – Лара живет в Германии.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 27 Июн 2020 в 5:32 PDT

По словам артистки, с момента появления дочери ее сердце

свободно. Звезда сериала “Великолепный век” уверяет, что сосредоточена на

воспитании наследницы и карьере. Между тем ходят слухи, что Мерьем Узерли

встречается с актером из Турции Чагларой Эртугрулом. Поговаривают, что

знаменитости познакомились в Хорватии, на съемках. Дескать, 32-летний актер был

так очарован Мерьем, что бросил возлюбленную, на которой собирался жениться.