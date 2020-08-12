Володин в 2019 году направил на благотворительность более 45 млн рублей

12.08.2020, 14:43, Разное

Спикер Госдумы ежегодно на протяжении 20 лет направлят часть своих доходов на благотворительные нужды и оказание адресной помощи, напомнила Кашеварова.

В 2019 году председатель нижней палаты поддержал подшефный лицей-интернат для детей из малообеспеченных и неполных семей, а также детей-сирот. Сумма пожертвований составила 27 миллионов рублей.

Кроме того, Володин оказал помощь на два миллиона рублей фонду имени Елизаветы Глинки “Доктор Лиза”. А три миллиона было перечислено благотворительной организации “Справедливая помощь Доктора Лизы”.

Спикер активно поддерживает проекты и на своей малой родине – Саратовской области. В прошлом году Володин направил почти семь миллионов рублей на создание памятника летчице Марине Расковой в городе Энгельс.

Значительная поддержка была оказана сельским приходам и монастырям Русской православной церкви – им выделено четыре миллиона 150 тысяч рублей. А один миллион спикер перечислил на строительство главного храма вооруженных сил России.

Что касается адресной поддержки, то на нее председатель нижней палаты выделил почти 1,5 миллиона рублей. Всего спикер Госдумы в прошлом году отдал на благотворительные нужды 45 миллионов 635 тысяч рублей личных средств.

Напомним, что за прошедшие пять лет Вячеслав Володин перечислил на благотворительность более 220 миллионов рублей. В 2018 году он направил на эти цели 38,85 миллиона рублей, в 2017-м – более 25.