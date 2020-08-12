 

Мнение: Подкрался к ней сзади и напал

12.08.2020, 14:40, Разное

Не все истории про педофилов и маленьких девочек заканчиваются хорошо, однако всегда найдутся исключения…

Дело было в Омске. Две юные подруги (обеим по шесть лет) возвращались домой после прогулки. Они, как обычно, зашли в подъезд одного из домов по улице 2-я Дачная и уже было начали подниматься под ступенькам на свой этаж, как во входную дверь ворвался неизвестный.

Обращу внимание на то, что все происходило при свете дня — то есть, явной опасности для девочек, вроде как, не было.

Так вот, мужчина, с виду далеко не славянской внешности, быстренько догнал девочек и напал на одну из них, но жертва попыталась отбиться от него — мужик отскочил назад и быстренько выбежал на улицу.

Этого отвратительного нелюдя ищет полиция. Для него, должно быть, станет сюрпризом неожиданная “уголовка”.

Источник: Достало



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