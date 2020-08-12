Украина осуждает насилие против протестующих в Беларуси. Официальных оценок выборам Киев пока не давал

12.08.2020, 14:31, Новости дня

Украина пока не давала оценок результатам президентских выборов в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире “Радіо НВ” 12 августа.

“Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержаных и к диалогу между властями Беларуси и белорусским обществом. Как вы хорошо знаете, для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни. Поэтому у нас большой опыт и мы можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояний, которое ослабляет страну и этим пользуются внешние игроки. Мы знаем, что РФ заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте. Поэтому мы желаем нашим белорусским соседям, которые являются нашими друзьями и партнерами, выйти на путь диалога, найти общественный баланс, который оставит Беларусь сильной, суверенной и независимой”, – сказал министр.

Он отметил, что Киев отслеживает развитие ситуации в Беларуси.

“Как вы знаете, Украина еще официально не давала оценку результатам выборов”, – сказал министр.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский комментируя ситуацию в Беларуси, призвал власти страны и протестующих к диалогу.

Министры иностранных дел “Люблинского треугольника” (Украина, Литва и Польша) выразили обеспокоенность по поводу эскалации ситуации в Беларуси после президентских выборов и призвали власти воздержаться от насилия.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го и 11 августа. Митингующие обвиняют власть в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акция сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, один погиб. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 10 августа в Минске в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу “Белсат”, что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

На 14 августа назначено внеочередное заседание Совета ЕС, где рассмотрят, в частности, вопрос выборов в Беларуси.