Кабмин Украины изменил критерии по зонам карантина

12.08.2020, 14:31, Новости дня

Кабинет Министров Украины изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по “зонам” заболеваемости. Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за последние две недели в Украине очень быстро перешли порог в тысячу заболевших в сутки. Также, по его словам, растет количество людей, которых госпитализируют.

“Раньше мы уровень угрозы определяли по четырем показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по трем показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней”, – объяснил министр.

По его словам, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тыс. в течение семи дней, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости – 40 случаев на 100 тыс. за 14 дней.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение относительно зон каждые семь дней, решение об ослаблении карантина в регионе не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.

Если уровень загруженности коек в медучреждениях пять дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается оранжевый уровень, если больше 75% – красный уровень, добавил министр.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов, выздоровело 45 686 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.