 

Еще двое кандидатов в президенты Беларуси подали жалобы о признании выборов недействительными

12.08.2020, 14:31, Новости дня

12 августа стало известно, что еще двое кандидатов, баллотировавшихся в президенты Беларуси, обжаловали их результаты.

Как написала в Facebook экс-депутат парламента Анна Канопацкая, произошло грубое нарушение конституции и Избирательного кодекса Республики Беларусь при назначении выборов и их проведении.

“В момент принятия присяги “новоизбранным президентом” произойдет делигитимизация еще одной ветви государственной власти – исполнительной”, – написала Канопацкая, прикрепив к посту скрин своей жалобы в ЦИК.

Реализуя право, предоставленное кандидату в Президенты Республики Беларусь, начала процедуру признания недействительными…

Posted by Анна Канопацкая on Kolmapäev, 12. august 2020

Андрей Дмитриев обратился в Центризбирком с требованием пересчитать голоса, пишет “РИА Новости”. По его данным, должен быть назначен второй тур с участием действующего президента Александра Лукашенко и его основного конкурента Светланы Тихановской.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%. Канопацкую поддержало 1,68%, Дмитриева – 1,21%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Нескольких соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили – дипломата Валерия Цепкало не зарегистрировали, и он покинул страну, банкира Виктора Бабарико арестовали по подозрению в финансовых преступлениях, а мужа Тихановской, оппозиционного блогера Сергея Тихановского – по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. После этого сама Тихановская стала вести кампанию и была зарегистрирована в качестве кандидата.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Для разгона протестующих в центре столицы силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. 

Точное количество пострадавших не называлось; по данным правозащитников, их десятки. 10 августа в Минске погиб один из активистов. 

В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа число задержанных превысило тысячу. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она с детьми находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли по указанию властей Беларуси. Днем ранее она обжаловала в ЦИК итоги выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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