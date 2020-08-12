 

ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

12.08.2020, 14:30, Новости дня

Пенсионный фонд РФ продлил до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией, сообщается на сайте фонда.

«Пенсионный фонд РФ продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», – говорится на сайте ПФР.

Речь идет о назначении пенсий, проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет. Назначение и продление пенсии инвалидам, по потере кормильца, по доверенности, назначение повышенной пенсии северянам и ряде других, сообщается на сайте фонда.

Кроме того, пресс-служба Пенсионного фонда сообщила, что пенсионерам старше 80 лет увеличат выплату на 5,6 тыс. рублей.

В начале марта в Минтруда сообщили, что с 1 июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий по инвалидности в проактивном режиме. Планируется, что инвалидам больше не придется лично обращаться за назначением пенсии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Помпео высказался по поводу «российской пагубной деятельности»

08.07 / Украинцы потребовали отставки Зеленского

24.07 / Помпео: мир не будет в безопасности, пока Китай не изменится

23.07 / Экспорт электроэнергии в Беларусь может стать прикрытием для Геруса по восстановлению импорта – Кучеренко

06.08 / Лингвист рассказал о назревших изменениях правил русского языка

23.07 / В Ростовской области решили реконструировать очистные сооружения

30.06 / В Поисковом движении РФ назвали символичными слова Путина у Ржевского мемориала

26.07 / Дегтярев выступил за открытый суд над Фургалом

04.08 / Взрыв в Бейруте. Минимум 30 погибших, более 2,5 тыс. раненых

03.08 / Кипр отреагировал на выход РФ из налогового соглашения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска