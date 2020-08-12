ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

12.08.2020, 14:30, Новости дня

Пенсионный фонд РФ продлил до конца августа упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат, введенный в связи с пандемией, сообщается на сайте фонда.

«Пенсионный фонд РФ продлил ряд мер, введенных с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», – говорится на сайте ПФР.

Речь идет о назначении пенсий, проактивное повышение выплат пенсионерам, достигшим 80 лет. Назначение и продление пенсии инвалидам, по потере кормильца, по доверенности, назначение повышенной пенсии северянам и ряде других, сообщается на сайте фонда.

Кроме того, пресс-служба Пенсионного фонда сообщила, что пенсионерам старше 80 лет увеличат выплату на 5,6 тыс. рублей.

В начале марта в Минтруда сообщили, что с 1 июля 2021 года будет запущен пилотный проект назначения пенсий по инвалидности в проактивном режиме. Планируется, что инвалидам больше не придется лично обращаться за назначением пенсии.