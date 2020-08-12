 

Вейпинг увеличивает риск заболеть COVID-19 в пять раз — исследование

12.08.2020, 14:15, Разное


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В исследование, опубликованном в журнале Adolescent Health, были включены результаты общенационального онлайн-опроса 4351 подростков и молодых людей 13-24 лет. Респондентов попросили ответить на вопросы, касающиеся их курительных привычек (либо их отсутствии), состояния здоровья и о том, был ли у них диагностирован коронавирус.

Проанализировав данные, ученые обнаружили, что у любителей вейпинга вероятность появления симптомов COVID-19 в пять раз выше, чем у некурящих. У тех, кто курит и вейпы, и сигареты, риск заболеть повышается в семь раз. Эта закономерность сохранилась и после того, как ученые скорректировали анализ с учетом других факторов, влияющих на риск заболеваемости, такие как пол, раса, ожирение, хронические заболевания, высокое артериальное давление.

По словам автором исследования, существует очевидная связь между курением вейпов и риском заболеть коронавируса, однако точные причины для этого пока неясны. Ученые предполагают, что курение электронных сигарет в целом увеличивает риск заболевания ОРВИ. Возможно также, что вейперы чаще прикасаются к лицу и дают свои электронные сигареты друзьям.

«Молодые люди могут считать, что возраст защищает их от заражения вирусом или появления симптомов COVID-19, но данные показывают, что вейперы находятся в зоне риска», – утверждает ведущий автор исследования Шивани Матхура Гайхи (Shivani Mathur Gaiha).

Вопрос о вреде электронных сигарет был дискуссионным еще до пандемии. Так, американские ученые выявили и описали так называемое Electronic cigarette, or vaping product use-associated lung injury (EVALI) — поражение легких, вызванное курением электронных сигарет . Это состояние очень напоминает течение коронавирусной инфекции.

«Типичные признаки EVALI весьма неспецифичны. Они включают в себя жар, ознобы, головную боль. Респираторные симптомы обычно включают в себя кашель, одышку, боль в груди. Могут быть желудочно-кишечные проявления: тошнота, рвота, диарея, боль в животе. При этом жар будет встречаться в 29% случаев, тахикардия в 64%, тахипное в 43%», – рассказал врач-реабилитолог и терапевт Василий Купрейчик.



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