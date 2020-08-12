Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
12.08.2020, 14:06, Новости дня
Израильские военные заявили в среду, что они нанесли ночные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, после того как из палестинского анклава через границу были запущены шары с зажигательными устройствами.
Армия сообщила, что удары стали «возмездием» за запуск многочисленных шаров из управляемого ХАМАС анклава за последние дни.
Самолеты, ударные вертолеты и танки нанесли удары по нескольким объектам ХАМАС, включая «подземную инфраструктуру и наблюдательные посты», говорится в заявлении.
Пожарные службы на юге Израиля заявили, что только во вторник шары стали причиной 60 пожаров, но не сообщили о каких-либо жертвах.
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