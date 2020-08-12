Мнение: Почему Лукашенко дал силовикам команду «фас»?

12.08.2020, 13:54, Разное

Мирные протесты в Беларуси вылились в побоище.

Почему Лукашенко натравил силовиков на людей, которые мирно, без оружия вышли протестовать против тотальной фальсификации итогов выборов президента? Вроде бы объяснил. Но это объяснение выглядит очень неубедительно.

Казалось бы если тебя поддерживает 80% избирателей, чего бояться? Помитинговали бы несколько тысяч противников Лукашенко, походили бы по улицам. День, два, три… Да и успокоились бы, разошлись, видя, что их поддерживает ничтожная кучка отщепенцев…

Но Лукашенко дал команду на силовой разгон мирного протеста.

Почему он это сделал это?

Думаю, вот почему. Лукашенко знает, что итоги выборов сфальсифицированы. Нет у него 80 процентной поддержки. И он прекрасно понимает, что если сегодня не разогнать несколько тысяч протестующих, завтра их будет намного больше.

Увидев, что мирный протест не опасен, что силовики спокойно стоят в сторонке, никого не бьют, не калечат, на улицу могут выйти и те, кому Лукашенко безмерно надоел, но кто пока еще боится милицейских дубинок. А если этого страха не будет, количество участников мирного протеста начнет стремительно расти. И в 10-миллионой Беларуси на протест могут выйти миллионы. И как тогда объяснить цифры в итоговом протоколе президентских выборов?

Вот и не было у Лукашенко другого варианта действий, как назвать массовый мирный протест «массовыми беспорядками» и дать силовикам команду «фас».