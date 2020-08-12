Прогнозы на бокс от профессионалов Betting Insider
 

Прогнозы на бокс от профессионалов Betting Insider

12.08.2020, 14:00, Рекомендуем
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Прогнозы на бокс и другие единоборства приобретают все большую популярность у российских игроков на ставках. Здесь очень часто непредсказуем результат, а значит, и коэффициенты выше среднего.

Первая в стране социальная сеть для беттеров Betting Insider поможет разобраться в сложном мире ставок. Именно здесь созданы лучшие условия для тех, кто интересуется единоборствами и дает прогнозы на поединки. И это не только прогнозы на UFC, а еще:

  • аналитика;
  • статистика;
  • мнения экспертов;
  • советы успешных капперов;
  • стратегии ставок.

На Betting Insider вы сможете найти объективный рейтинг букмекерских контор, и рейтинг капперов. Все капперы, которые дают прогнозы на UFC, ММА и бокс делятся своими мыслями и опытом бесплатно.

Вы и сами можете стать успешным каппером. Делайте свои прогнозы на бокс, показывайте успех на дистанции и набирайте подписчиков. Новые конкурсы появляются регулярно – каждый месяц пользователи Betting Insider разыгрывают между собой больше 100 тысяч рублей.

Общий чат создан для общения единомышленников. Здесь довольно много ценных советов и полезной информации. Если у вас есть какой-то вопрос – просто спросите и вам помогут. Отметим, что в чате участвуют не только простые любители ставок, но и известные топ-капперы проекта.

Ресурс Betting Insider планирует в дальнейшем развивать раздел единоборств и давать прогнозы на бокс и ММА. Чтобы следить за самыми горячими новостями, инсайдами и прогнозами экспертов, для удобства вы можете скачать и установить мобильное приложение для Android или iOS, и пользоваться ресурсом в любом месте, где бы вы не находились.

А все самые последние и свежие новости бокса Украины и единоборств всегда доступны на https://ua.tribuna.com.



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