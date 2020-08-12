Путин пообещал помочь в строительстве больницы на Камчатке

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12.08.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин пообещал врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову помочь со строительством новой краевой больницы на Камчатке.

«Разумеется, будет поручение правительству вместе с вами проработать этот проект и принять соответствующее решение», – цитирует ТАСС Путин. 

Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом действительно обострила проблему нехватки больниц.

В свою очередь Солодов отметил, что строительство новой краевой больницы жители Камчатки ждут уже более 15 лет. Новый комплекс будет включать лечебно-диагностический и палатный корпус, возможность оказания всех основных направлений медицинской помощи.

«Мы сейчас в регионе своими силами запускаем программы стимулирования и уже разработали с Тихоокеанским государственным медицинским университетом специальную программу, с тем чтобы, когда больница будет построена, не только стены были, но и качественные специалисты», – сказал врио губернатора.

Ранее политолог Марат Баширов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Камчатский край легко пережил период распространения коронавируса. 

В июне Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), включил край в свой обзор эффективных региональных практик по борьбе с COVID-19. В частности, эксперты упомянули госпитали, развернутые в районных центрах, и прибытие в регион самолета с мобильным компьютерным томографом, который будет вести работу по райцентрам.



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