 

В Белоруссии отреагировали на угрозы ЕС ввести санкции: Не спешите с заявлениями

12.08.2020, 13:43, Разное

В МИД отметили, что всего через пару дней после выборов многие европейские чиновники сделали громкие политические заявления о руководстве Белоруссии. Отдельные выводы основаны на ложных данных и односторонней информации.

В ведомстве опровергли новость о гибели человека в ходе массовых беспорядков. И даже после того, как “всем стало очевидно”, что это известие не соответствует действительности, европейские лидеры не изменили свою позицию.

Представители МИД уточнили, что готовы к конструктивному и обстоятельному разговору с западными партнерами. Они пообещали представить коллегам неопровержимые факты иностранного вмешательства в дела Белоруссии.

Ранее Евросоюз пригрозил властям страны введением санкций против лиц, причастных к насилию и незаконным арестам. Кроме того, белорусское руководство обвинили в фальсификации результатов выборов. Голосование назвали несправедливым.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Авг 2020 в 2:03 PDT

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, большинство граждан поддержали действующего президента Александра Лукашенко. За него отдали голоса более 80% жителей государства.



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