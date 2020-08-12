 

Названы вызывающие сильную аллергию у детей компоненты женской косметики

12.08.2020, 13:30, Новости дня

При производстве косметики используются более 70 тыс. различных органических и неорганических компонентов, почти все они могут становиться причиной аллергических реакций, а также химического раздражения кожных покровов младенца, сообщила аллерголог-иммунолог «Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии» Анна Максимова.

Максимова рассказала, что такие реакции могут протекать по типу контактного дерматита или крапивницы, передает «Ридус».

Среди наиболее потенциально опасных веществ – натуральные и синтетические масла и жиры (рыбий жир, ланолин, касторовое масло, желатин), эмульгаторы (лаурил, триэтаноламин), консерванты (пропиленгликоль и формальдегид), отдушки, растительные настои и экстракты, ферменты.

Аллергия у детей возникает при прямом контакте антигена с кожными покровами, а также дистанционно: через спреи, дезодоранты, воздушно-капельным путем при вдыхании паров от парфюмерии.

Максимова добавила, что, несмотря на то, что аллергия – это состояние приобретенное, существует и генетическая предрасположенность ребенка к той или иной аллергии. Существует понятие «атопический марш», которое подразумевает этапность развития одного аллергического заболевания в другое. Его вероятность возрастает в пять раз, если оба родителя страдают или страдали аллергическими заболеваниями.

Аллерголог напомнила, что самыми распространенными пищевыми аллергенами являются молоко, рыба и морепродукты, яйца, пищевые злаки, бобовые (арахис, соя), орехи. На долю остальных продуктов приходится около 10%.

В случае если у детей зафиксирована аллергия на какой-либо продукт, то он полностью исключается из рациона на на полгода-год, после чего, как правило, заболевание проходит. После контрольных проб ребенок вновь может употреблять ранее запрещенный продукт.

Ранее в Москве невеста умерла на собственной свадьбе после того, как съела несколько конфет с орехами – у нее была аллергия. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал газете ВЗГЛЯД, что могло спасти девушку.



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