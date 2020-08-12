 

Известного блогера будут судить за доступ к гостайне

12.08.2020, 13:23, Разное

Блогера Андрея Пыжа, известного в Сети под ником Urbanturizm, отправили под арест. Его собираются судить за доступ к государственной тайне, передает телеканал “360”. Оказалось, что под стражу его заключили еще 6 августа. Однако родственники долго не знали, что произошло с молодым человеком, поскольку тому не позволили с ними связаться.

Теперь Андрею Пыжу будет грозить до восьми лет лишения свободы. Предполагается, что дело в его отношении могло быть возбуждено за посещение заброшенных бункеров, военных объектов и других объеков.



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