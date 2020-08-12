 

МИД Украины передал МИД РФ ноту протеста в связи с учениями оккупантов в аннексированном Крыму

12.08.2020, 13:21, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины направило в министерство иностранных дел РФ ноту протеста в связи с учениями черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают проведение учений “очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права”.

“Организация упомянутых военных учений является также наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, угрожает региональной и европейской безопасности. Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее “военной мощи”, а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь. Российская Федерация должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”, – говорится в заявлении.

Учения в аннексированном Крыму начались 11 августа, сообщала пресс-служба ЧФ РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Москвичка час простояла на карнизе 24 этажа

24.06 / У сотрудника Чернобыльской АЭС подтвержден COVID-19

20.07 / Трамп припугнул США судьбой Венесуэлы

15.07 / Судья Верховного суда США Гинсбург госпитализирована

16.07 / Путин назвал основной задачей экономической политики восстановление уровня занятости

30.07 / Москва жестко раскритиковала версию Минска о задержанных россиянах

08.07 / Одного из задержанных в Крыму крымских татар “суд” отправил под домашний арест

01.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

06.08 / Мужчину арестовали по подозрению избиении до смерти шестилетнего сына

09.08 / Зеленский: Пора поставить точку в вопросе статуса крымскотатарского народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска