Ученые работают над созданием новых методов лечения атеросклероза сосудов

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12.08.2020, 13:18, Новости дня

Во время нового исследования ученые определили потенциальную терапевтическую цель для атеросклероза и других рисков для здоровья, развивающихся по причине избытка вредных жиров в кровотоке. 

Специалисты сосредоточились на изучении белка, имеющего важное значение для синтеза липопротеинов, которые содержат ApoB. Белок под названием MTP нагружает липиды на ApoB. Это является ключевым этапом в начале синтеза липопротеинов, содержащих ApoB.

Впервые исследователям удалось выявить мутацию в MTP, блокирующую передачу триглицеридов на ApoB. По словам ученых, результаты их исследования могут помочь в разработке более специфических ингибиторов MTP, имитирующих новую мутацию и избирательно блокирующих перенос триглицеридов на ApoB.



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