Ученые работают над созданием новых методов лечения атеросклероза сосудов

12.08.2020, 13:18, Новости дня

Во время нового исследования ученые определили потенциальную терапевтическую цель для атеросклероза и других рисков для здоровья, развивающихся по причине избытка вредных жиров в кровотоке.

Специалисты сосредоточились на изучении белка, имеющего важное значение для синтеза липопротеинов, которые содержат ApoB. Белок под названием MTP нагружает липиды на ApoB. Это является ключевым этапом в начале синтеза липопротеинов, содержащих ApoB.

Впервые исследователям удалось выявить мутацию в MTP, блокирующую передачу триглицеридов на ApoB. По словам ученых, результаты их исследования могут помочь в разработке более специфических ингибиторов MTP, имитирующих новую мутацию и избирательно блокирующих перенос триглицеридов на ApoB.