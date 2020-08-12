Специалисты рассказали о новом методе, который поможет выявить диабет у молодых людей

12.08.2020, 13:18, Новости дня

Как утверждают ученые, простой анализ крови, который не требует ночного голодания, может выполнять роль точного инструмента скрининга для выявления молодых людей с риском диабета второго типа и риска сердечных заболеваний в более позднем возрасте.

Результаты исследования указывают на то, что для проверки молодых людей на диабет и связанные с ним риски для здоровья следует чаще использовать анализ на гликированный гемоглобин. Во время нового исследования ученые проанализировали данные национального опроса и медицинских осмотров более 14 000 людей в возрасте от 10 до 19 лет.

Обнаружилось, что гипергликемия, которая была определена при помощи анализа крови на HbA1c, была напрямую связана с кардиометаболическими факторами риска.