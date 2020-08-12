 

Еще три кандидата президенты Белоруссии обжаловали результаты выборов

12.08.2020, 13:16, Новости дня

Баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком республики жалобы, в которых просят не признавать результаты выборов.

«Сегодня я подал жалобу, ее планируется рассмотреть в ближайший вторник», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Черечня Виктория Стрелковская в свою очередь сообщила, что политик также подал жалобу в ЦИК «о непризнании результатов выборов».

Аналогичное заявление сделала и Канопацкая. «Я уже подала жалобу», – сказала она, передает РИА «Новости».

В то же время она считает, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет «с предсказуемым результатом».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Путин пообещал рассмотреть вопрос об освобождении Сулейманова, фракция “Слуги народа” разваливается. Главное из Telegram-каналов

03.07 / В ДТП с украинцами в Польше, по уточненным данным, пострадало 28 человек

17.07 / Замгенпрокурора Украины о войне на Донбассе: Приходится постоянно доказывать, что россияне там все-таки есть

11.08 / Болтон рассказал о самой шокирующей ситуации за время работы с Трампом

14.07 / В Крыму отменили обязательную обсервацию для приезжих из-за границы

03.08 / Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

27.07 / Армения сообщила о гибели контрактника на границе с Азербайджаном

29.06 / Прокурор попросил суд освободить экс-главбуха Серебренникова

22.07 / “Сотрудничает со следствием”. Полиция рассказала о задержании в Харькове возможного сообщника луцкого террориста

27.07 / Посол Иордании вызван в МИД Азербайджана из-за данных о вооружениях для Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска