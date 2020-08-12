Еще три кандидата президенты Белоруссии обжаловали результаты выборов

12.08.2020, 13:16, Новости дня

Баллотировавшиеся в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая подали в Центризбирком республики жалобы, в которых просят не признавать результаты выборов.

«Сегодня я подал жалобу, ее планируется рассмотреть в ближайший вторник», – сказал Дмитриев, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Черечня Виктория Стрелковская в свою очередь сообщила, что политик также подал жалобу в ЦИК «о непризнании результатов выборов».

Аналогичное заявление сделала и Канопацкая. «Я уже подала жалобу», – сказала она, передает РИА «Новости».

В то же время она считает, что рассмотрение жалобы в ЦИК будет «с предсказуемым результатом».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».