Поклонники обеспокоены измученным внешним видом Екатерины Гусевой

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12.08.2020, 13:09, Разное

На странице Екатерины Гусевой в Instagram появилась новая фотография. На ней актриса имеет измученный внешний вид, что сильно обеспокоило её поклонников.
На новом снимке Екатерина Гусева совершенно не похожа на себя: грустный взгляд, нездоровый цвет лица, темные круги под глазами, а волосы собраны в тугой хвост. Такой внешний вид не остался без внимания подписчиков актрисы. Тем не менее, если взглянуть на подпись, которую знаменитость оставила под снимком, вместо обеспокоенности тут же появляется интерес.

Судя по хэштегам, данная фотография была сделана во время съёмок нового проекта с участием артистки. На данный момент известно лишь то, что Гусева снимается у режиссёра Сергея Гинзбурга. Другие детали пока не разглашаются. Однако, глядя на снимок, можно прийти к выводу, что актриса играет сильную женщину с непростой судьбой.

Екатерина Гусева отметила: ей предстоит проделать серьёзную работу.

«Посадили за убийство, через семь лет оправдали, освободили. Когда вышла, дети не узнали… Серьёзная история, не сахар», – поделилась она.

В реальности же актриса полна сил и энергии, так как успела хорошо отдохнуть за период карантина. В одном из интервью она признавалась, что отдых от работы ей был просто необходим. За это время знаменитость успела прийти в себя, навести порядок в доме, а также восполнить недостаток общения с родными.



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