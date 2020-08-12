 

Украина направила ноту протеста РФ из-за учений в Крыму

12.08.2020, 13:08, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с проведение спецучений Южного военного округа, сообщила пресс-служба украинского МИД.

«Министерство иностранных дел Украины считает проведение незаконных учений Черноморского флота РФ, которые начались 10 августа 2020 года на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь, очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения РФ нормами и принципами международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН, а также действующим законодательством Украины», – сообщается на сайте ведомства.

Учения Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ стартовали 10 августа. 

В ходе учений запланирована проверка готовности войск к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Они продлятся до 21 августа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина параллельно с российскими военными учениями «Кавказ-2020» намерена провести собственные маневры «в довольно неожиданных местах». 



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