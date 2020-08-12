Чемпионат ArtMasters объявил о партнерстве с форумом «Таврида»

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12.08.2020, 13:08, Новости дня

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявил о партнерстве с форумом «Таврида», что позволит финалистам ArtMasters отправиться в Крым и реализовать собственный креативный продукт. Лучшие проекты будут представлены в октябре на сцене Большого театра.

«Данное объединение позволит как финалистам чемпионата ArtMasters, так и участникам форума «Таврида» открыть новые горизонты творчества, попробовать себя в командной работе, записать песню, снять на нее видеоклип, устроить виртуальный перфоманс с участием ди-джея или поставить театральный спектакль. На форуме они познакомятся с единомышленниками и наставниками – мэтрами российской культуры и креативной индустрии, видными деятелями театра, кино и digital, а также амбассадорами чемпионата», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Руководитель дирекции Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин назвал ArtMasters и «Тавриду» площадками, объединяющими людей, которые не могут жить без творчества и искусства.

«Одна из целей нашего чемпионата — «оживить» проектную деятельность внутри всех культурных индустрий и помочь ребятам довести свои идеи до конечного продукта, чтобы они стали востребованными у широкой аудитории. Объединяя композиторов-аранжировщиков с топлайнерами, дизайнеров смешанной реальности с ди-джеями, сценографов с актерами и артистами балета мы сможем создать серию ярких и современных перформансов, которые подарят зрителям новый опыт и яркие впечатления», – сообщил Володин.

Участники ArtMasters приедут на «Тавриду» в два этапа в составе трех направлений – «Музыка», «Театр» и Digital. В ходе недельной программы финалисты чемпионата творческих компетенций будут работать с гостями форума над совместным креативным продуктом, репетировать, проводить кастинги, посещать лекции, экскурсии. У каждого направления будут свои кураторы и наставники, в числе которых главные эксперты ArtMasters – они проведут для команд мастер-классы, воркшопы, помогут организовать творческий процесс и обеспечат участников всем необходимым для реализации их идей.

В октябре участники чемпионата ArtMasters смогут продолжить работу над творческими проектами, запущенными на «Тавриде», в Москве, в ходе финального этапа состязания. 21 октября лучшие проекты финалистов будут представлены на сцене Большого театра в ходе гала-концерта.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, министерства науки и высшего образования, министерства культуры, министерства просвещения и правительства Москвы.



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