 

Мишустин назвал сроки начала работы номера 112 по всей России

12.08.2020, 13:08, Новости дня

Единый номер вызова экстренных служб 112 заработает на территории всей РФ в 2021 году, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

«Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», – передает ТАСС слова Мишустина.



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