Ученые научились опреснять воду с помощью солнечной энергии

12.08.2020, 13:01, Новости дня

Группа исследователей из Австралии и Китая разработала метод опреснения и очищения соленой или неприятной на вкус воды и превращения ее в питьевую воду с использованием солнечной энергии.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около двух миллиардов человек во всем мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Sustainability, ученые сообщили, что они придумали жизнеспособное решение, с использованием солнечной энергии, а не тепла или электричества для запуска процесса фильтрации.

Наряду с солнечным светом другим ключевым фактором в этом процессе является особое, невероятно пористое металлосодержащее соединение, в котором металлические ионы образуют кристаллическую структуру.

Протестировав этот материал как на природной, так и на синтетической соленой воде, ученые пришли к выводу, что за 30 минут с помощью килограмма такого абсорбента можно получить почти 151 литр чистой питьевой воды.