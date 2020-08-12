 

Помпео обсудит с премьером Чехии сотрудничество в области ядерной энергетики

12.08.2020, 13:01, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, второй день его визита в Центральную Европу, проведет переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Праге.

Госсекретарь Помпео и премьер-министр Бабиш обсудят сотрудничество в области ядерной энергетики и «Инициативу трех морей» – политическую платформу для развития связей между странами Центральной и Восточной Европы через поддержку инфраструктурных, энергетических и цифровых проектов.

Название инициативы происходит от трех морей, омывающих регион: Балтийское, Черное и Адриатическое.

Позднее Помпео выступит в чешском Сенате с речью, посвященной двусторонним связям и внешней политике.



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