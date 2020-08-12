 

Мария Миногарова, Ирина Меладзе с дочерьми и другие гости премьеры фильма “Агент Ева”

12.08.2020, 12:54, Разное

Перед премьерой гости, среди которых были Мария Миногарова, Арина и Инга Меладзе, Дмитрий Хрусталев, Ирина Безрукова, Мария Голубкина, Екатерина Волкова, Дарья Повереннова, Ирина Чайковская, Кристина Левиева и другие, посетили коктейль на веранде ресторана Spettacolo, где прошел диджей-сет Вероники Федоровой. 

Инга МеладзеАрина, Соня и Ирина МеладзеМария Гончарук и Дмитрий ХрусталевДарья ПоверенноваЕкатерина ВолковаПосле коктейля гости переместились в зал, чтобы одними из первых оценить новый шпионский экшн-триллер, главные роли в котором исполнили Джессика Честейн, Колин Фаррелл и Джон Малкович. Героиня фильма “Агент Ева” умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.

Мария ГолубкинаИрина БезруковаКристина ЛевиеваЭвелина БледансИван ЧуйковВероника ФедороваАлена ЛитковецЛилит Адибекян

Елизавета АминоваИрина ЧайковскаяЕвгения Попова



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