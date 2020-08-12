Мария Миногарова, Ирина Меладзе с дочерьми и другие гости премьеры фильма “Агент Ева”

12.08.2020, 12:54, Разное

Перед премьерой гости, среди которых были Мария Миногарова, Арина и Инга Меладзе, Дмитрий Хрусталев, Ирина Безрукова, Мария Голубкина, Екатерина Волкова, Дарья Повереннова, Ирина Чайковская, Кристина Левиева и другие, посетили коктейль на веранде ресторана Spettacolo, где прошел диджей-сет Вероники Федоровой.

Инга Меладзе Арина, Соня и Ирина Меладзе Мария Гончарук и Дмитрий Хрусталев Дарья Повереннова Екатерина ВолковаПосле коктейля гости переместились в зал, чтобы одними из первых оценить новый шпионский экшн-триллер, главные роли в котором исполнили Джессика Честейн, Колин Фаррелл и Джон Малкович. Героиня фильма “Агент Ева” умна, красива и чрезвычайно опасна. Перемещаясь по миру словно тень, агент по имени Ева в одиночку выполняет самые сложные задания своего руководства. Внезапно, когда очередная спецоперация идет не по плану и Ева решает выйти из игры, один из влиятельных боссов секретной службы открывает на нее охоту.

Мария Голубкина Ирина Безрукова Кристина Левиева Эвелина Бледанс Иван Чуйков Вероника Федорова Алена Литковец Лилит Адибекян

Елизавета Аминова Ирина Чайковская Евгения Попова