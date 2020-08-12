Британские ученые открыли новый вид динозавра

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12.08.2020, 12:53, Новости дня

Палеонтологи из Саутгемптонского университета открыли новый вид динозавра, который обитал на Земле 115 мллн лет назад и относился к тому же семейству, что и тираннозавры.

Телеканал Sky News сообщил, что по итогам исследования четырех костей, найденных на британском острове Уайт в прошлом году, ученые пришли к выводу, что они принадлежат неизвестному ранее науке динозавру. Согласно выводам палеонтологов, этот вид обитал на земле в меловой период и относится к семейству тераподовых, в которое входит также тираннозавр, а его длина могла достигать 4 метров. Новому виду ученые присвоили название Vectaerovenator inopinatus.

«Данных о тераподовых динозаврах в Европе времен середины мелового периода не так уж и много, поэтому действительно интересно иметь возможность расширить наше понимание видового разнообразия динозавров этой эпохи», – передает РИА «Новости» слова аспиранта университета, руководящего исследованием, Криас Баркера.

Как напоминает телеканал, в 2019 году на острове Уайт были обнаружены четыре кости из шеи, спины и хвоста динозавра. Позже экспертиза показала, что окаменелости, вероятно, принадлежат одному и тому же динозавру, который мог жить к северу от побережья острова Уайт.

Напомним, в марте палеонтологи из США нашли в бирманском янтаре череп птицеподобного динозавра, который по размеру был не больше колибри.



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