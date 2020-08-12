Посол Афганистана в РФ отстранен от должности

12.08.2020, 12:53, Новости дня

Афганский посол в Москве Латиф Баханд отстранен от должности, сообщил информированный диписточник в Кабуле.

«Да, он отстранен от должности», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее афганские СМИ сообщили, что посол ИРА в Москве был уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани.

64-летний Латиф Баханд был назначен послом в РФ в конце 2018 года. Ранее он занимал пост главы департамента Центральной Азии в МИД Афганистана.