Посол Афганистана в РФ отстранен от должности
12.08.2020, 12:53, Новости дня
Афганский посол в Москве Латиф Баханд отстранен от должности, сообщил информированный диписточник в Кабуле.
«Да, он отстранен от должности», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее афганские СМИ сообщили, что посол ИРА в Москве был уволен по распоряжению президента Ашрафа Гани.
64-летний Латиф Баханд был назначен послом в РФ в конце 2018 года. Ранее он занимал пост главы департамента Центральной Азии в МИД Афганистана.
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