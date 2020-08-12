 

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили ситуацию в Белоруссии

12.08.2020, 12:53, Новости дня

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обсудил с коллегами из Польши, Латвии и Эстонии необходимость «сильного европейского ответа» на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии.

«Пообщался с коллегами – главами МИД Польши, Латвии и Эстонии Яцеком Чапутовичем, Эдгарсом Ринкевичсом и Урмасом Рейнсалу. Обсудили Белоруссию и необходимость решительного европейского ответа для привлечения к ответственности виновных в продолжающейся жестокости», – написал литовский министр в Twitter.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».  



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