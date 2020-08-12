Федун рассказал об изменениях в системе судейства российского футбола

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12.08.2020, 12:48, Новости дня

В ближайшее время в системе судействе российского футбола произойдут изменения, говорится в заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Я благодарен болельщикам, спартаковским ветеранам, журналистам – всем, кто поддерживал «Спартак» в борьбе с произволом со стороны судей. Вместе мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний», – передает ТАСС текст заявления.

Он добавил, что «Спартак» продолжит выступление в чемпионате Тинькофф – Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21.

«Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москва» продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле. «Спартак» – за честный футбол», – говорится в заявлении.

В воскресенье «Спартак» в матче первого тура РПЛ в Москве сыграл вничью с «Сочи» (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти. Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что в понедельник команда снимется с чемпионата России, однако этого не произошло.



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