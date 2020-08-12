Под Москвой мужчина ударил собутыльника ножом в живот

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12.08.2020, 12:43, Разное

Вечеринка в деревне Дрожжино в Ленинском округе Московской области закончилась поножовщиной, пишет сайт “Подмосковье сегодня”. Между двумя мужчинами во время распития спиртного возник конфликт.

В качестве финального аргумента один из них воткнул нож в живот другому. Пострадавшего доставили в больницу. Нападавшего задержали, им оказался 40-летний житель Татарстана.



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