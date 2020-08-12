Ефремова не оказалось в списке пациентов Боткинской больницы

12.08.2020, 12:30, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, которого госпитализировали в больницу из зала суда, не числится в базе данных Боткинской больницы, сообщили в контактном центре учреждения.

«Данного пациента у нас нет», – сказал ТАСС оператор контактного центра.

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт, однако это не подтвердилось.

При этом врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев отмечал, что состояние опьянения и предынсультное состояние внешне могут быть схожи.

Кроме того, Ефремов во вторник приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы.

Заседание суда в итоге решили отложить на 18 августа.