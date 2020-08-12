Ученые выяснили неожиданную пользу употребления пива

12.08.2020, 12:30, Разное

Алкоголь, пиво и даже слабоалкогольные напитки считаются вредными для человека. Но не так давно исследователи заявили, что пиво может положительно воздействовать на состояние костей при скромном его употреблении.

Ученые Берлинского университета доказывают, что в малых количествах пиво снижает хрупкость костей. Также производные ячменя помогают уменьшить риски развития болезни остеопороз. Это заболевание является причиной ломкости костей, одолевая опорно-двигательный аппарат, а также уничтожая эмаль зубов.

Специалисты узнали, что в ячмене есть много коллагена, который способен эффективно восстановить поврежденные участки суставов и костей. Но исследователи напоминают, что не все сорта пива одинаково полезны. В светлом пиве коллагена намного больше, чем в темных сортах напитка. Перед употреблением напитка нужно получить консультацию доктора.