Ученые выяснили неожиданную пользу употребления пива

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12.08.2020, 12:30, Разное

Алкоголь, пиво и даже слабоалкогольные напитки считаются вредными для человека. Но не так давно исследователи заявили, что пиво может положительно воздействовать на состояние костей при скромном его употреблении.
Ученые Берлинского университета доказывают, что в малых количествах пиво снижает хрупкость костей. Также производные ячменя помогают уменьшить риски развития болезни остеопороз. Это заболевание является причиной ломкости костей, одолевая опорно-двигательный аппарат, а также уничтожая эмаль зубов.

Специалисты узнали, что в ячмене есть много коллагена, который способен эффективно восстановить поврежденные участки суставов и костей. Но исследователи напоминают, что не все сорта пива одинаково полезны. В светлом пиве коллагена намного больше, чем в темных сортах напитка. Перед употреблением напитка нужно получить консультацию доктора.



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