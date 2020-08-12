Белоруски вышли на мирный протест против действий силовиков

12.08.2020, 12:30, Новости дня

Белорусские женщины вышли несанкционированную акцию в Минске, выступая против действий правоохранителей при подавлении акций протеста в городах республики.

Несанкционированная акция стартовала утром в среду у входа в Комаровский рынок в центре Минска. Женщины, одетые преимущественно в белую одежду, выстроились у входа в рынок, где выступали с требованием освободить задержанных во время протестных акций. Многие из них держали в руках цветы и белые открытки в виде сердечек. Белый цвет для оппозиционно настроенных граждан Белоруссии символизирует желание сменить власть, передает РИА «Новости».

Позже женщины колонной двинулись в сторону Национальной академии наук Белоруссии. Проезжающие по проспекту Независимости автомобилисты поддерживают их автомобильными гудками. В колонне женщин идут несколько правоохранителей, они наблюдают за происходящим, но не предпринимают никаких действий.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».