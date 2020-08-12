 

Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов

12.08.2020, 12:30, Разное

В этом году исполняется десять лет со дня основания Xiaomi, в честь этой даты компания подготовила ряд сюрпризов. Среди новинок, которыми китайский IT-гигант решил отметить юбилей, представлен также 55-дюймовый телевизор с прозрачным корпусом за 7200 долларов США.
Прозрачный телевизор Mi TV Lux OLED Transparent Edition, как заявляет производитель, похож на обычную стеклянную панель в выключенном состоянии. При этом в работающем устройстве изображения на экране выглядят парящими в воздухе. Большой 55-дюймовый прозрачный дисплей выполнен по технологии OLED, его толщина составляет всего 5,7 миллиметра. По мнению экспертов, в нем использована панель, аналогичная использованной ранее в телевизоре 55EW5TF-A от южнокорейской LG.

Частота обновления изображений на экране равна 120 герцам, глубина цвета соответствует 10 битам при охвате в порядка 93% цветовой гаммы DCI-P3. Всего телевизор способен отобразить 1,07 миллиарда оттенков, при этом время отклика занимает 1 миллисекунду. Контрастность дисплея в 150 000:1 дополнена функцией Always On Display, для отображения информации при выключенном устройстве. Работает прозрачный гаджет на чипсете MediaTek 9650, в нем поддерживается технология MEMC для компенсации движения, а высококачественный объемный звук обеспечивается технологией Dolby Atmos. Управлять телевизором можно благодаря специальному интерфейсу MIUI для TV.

При этом Mi TV Lux OLED Transparent Edition является первым массовым телевизором с прозрачным корпусом-дисплеем. Приобрести инновационный гаджет можно будет с 16 августа, его стоимость составит около 7,2 тысячи долларов США. При этом продаваться устройство будет пока только в Китае, о планах поставок на мировые рынки пока информации нет.



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