В лесу под Челябинском нашли мертвого курсанта

12.08.2020, 12:23, Разное

В лесу возле поселка Северный в Челябинской области было обнаружено тело 17-летнего учащегося кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов, передает URA.ru. По факту происшествия проводится проверка.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подчеркнули: нет оснований считать, что гибель молодого человека носит криминальный характер. Сообщается, что он ушел на улицу без телефона и в легкой одежде, несмотря на холодную погоду.