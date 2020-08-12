 

В лесу под Челябинском нашли мертвого курсанта

12.08.2020, 12:23, Разное

В лесу возле поселка Северный в Челябинской области было обнаружено тело 17-летнего учащегося кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой при Челябинском высшем военном училище штурманов, передает URA.ru. По факту происшествия проводится проверка.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета подчеркнули: нет оснований считать, что гибель молодого человека носит криминальный характер. Сообщается, что он ушел на улицу без телефона и в легкой одежде, несмотря на холодную погоду.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Поправки с хрустом

08.07 / Учёные доказали, что пробиотики могут вывести из депрессии

07.08 / Ученые: Древний «супервулкан» в Германии подает признаки активности

13.07 / В Севастополе автомобиль без водителя чуть не уехал с места ДТП самостоятельно

14.07 / “Хуже, чем запах тухлой рыбы”: Депутат Соломатина готова запретить женские духи в РФ

20.07 / Мнение: Народная власть до революции, застой в России и вопрос о причинах коллективизации

17.07 / «Патриоты Украины» из России в Незалежной терпят унижения и нищету

15.07 / Лукашенко предсказали большие проблемы из-за снятия Бабарико с президентских выборов

26.07 / В Монголии археологи обнаружили потерянный “Город драконов”

10.07 / «Это кошмарные люди»: Юлия Топольницкая подверглась атаке телефонных мошенников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска