В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 182 человек

12.08.2020, 12:18, Новости дня

В Киеве за сутки подтвердили 182 случая заражения коронавирусом. Об этом в Facebook 12 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших COVID-19 – 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, восемь девочек от двух до 13 лет, 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и пять мальчиков от двух до 14 лет.

Самое большое количество заболевших – в Дарницком (39), Деснянском (24) Соломенском и Оболонском (по 21) районах столицы.

“В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей”, – говорится в сообщении.

Кличко подчеркнул, что за сутки подтверждено заражение у пяти медиков.

Всего с начала эпидемии в столице заразилось 9869 человек, 3278 выздоровели, 147 умерли.

Друзі! Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує зростати щодня. 182виявлених випадки – тільки за минулу… Posted by Кличко – мер on Kolmapäev, 12. august 2020

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов, выздоровело 45 686 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 12 августа коронавирусом в мире заразилось 20 223 306 человек. Жертвами COVID-19 стало 741 126 человек.