 

Меган Маркл и принц Гарри тайно купили дом в Санта-Барбаре

12.08.2020, 12:17, Разное

Меган Маркл и принц Гарри тайно купили семейный дом в Санта-Барбаре. Об этом пояснил приближенный к супругам источник.
Недавно в СМИ просочилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл уже больше месяца не проживают в Лос-Анджелесе. Сообщается, что пара приобрела особняк в Санта-Барбаре и съехала из арендованного коттеджа стоимостью 18 млн долларов.

«Гарри и Меган с начала июля спокойно живут в собственном доме в Санта-Барбаре», – поделился инсайдер, а также подчеркнул, что в этом месте они планируют окончательно обосноваться и воспитать сына Арчи. Стоит отметить, что это первый дом, который стал собственностью супругов. Теперь у них появился реальный шанс держать свою жизнь в секрете.

До этого пара жила в Лос-Анджелесе. «Это просто было подходящее место для них по прибытии в США, чтобы пожить рядом с мамой Меган», – пояснил источник журналу Page Six.

При этом он не стал раскрывать подробности о стоимости особняка или его расположении. Известно лишь то, что герцоги Сассекские ответственно подошли к выбору жилья. Молодая семья хочет спокойной и счастливой жизни на новом месте, где сможет подружиться с приятными людьми и позволить своему наследнику проводить время с детьми такого же возраста.

Стало быть, информация о том, что супруги в шаге от возвращения в Великобританию, оказалась недостоверной.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Влиятельное издание о фатальных ошибках Лукашенко: Ставка на страх укрепляет оппозицию

30.07 / Экс-невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон получила новую должность: при чем здесь лошади

09.07 / Знакомый Прилучного рассказал, как Карпович добилась актера: «Висла на Паше»

05.08 / Анастасия Заворотнюк согласилась на проведение эксперимента над собой

25.07 / В гостях у Майли Сайрус: экскурсия по ее новому дому в Хидден-Хилс

01.08 / Девушка с необычно узкой талией утверждает, что такой и родилась

06.07 / Следование нормам физической активности дейтвительно снижает риск смерти

31.07 / На учениях в США пропали морпехи

01.08 / Поклонники обсуждают «свадебную» фотографию Анны Седоковой и Яниса Тиммы

09.08 / Александр Лукашенко объявил о досрочной победе на президентских выборах и прекращении голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска