Меган Маркл и принц Гарри тайно купили дом в Санта-Барбаре

12.08.2020, 12:17, Разное

Меган Маркл и принц Гарри тайно купили семейный дом в Санта-Барбаре. Об этом пояснил приближенный к супругам источник.

Недавно в СМИ просочилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл уже больше месяца не проживают в Лос-Анджелесе. Сообщается, что пара приобрела особняк в Санта-Барбаре и съехала из арендованного коттеджа стоимостью 18 млн долларов.

«Гарри и Меган с начала июля спокойно живут в собственном доме в Санта-Барбаре», – поделился инсайдер, а также подчеркнул, что в этом месте они планируют окончательно обосноваться и воспитать сына Арчи. Стоит отметить, что это первый дом, который стал собственностью супругов. Теперь у них появился реальный шанс держать свою жизнь в секрете.

До этого пара жила в Лос-Анджелесе. «Это просто было подходящее место для них по прибытии в США, чтобы пожить рядом с мамой Меган», – пояснил источник журналу Page Six.

При этом он не стал раскрывать подробности о стоимости особняка или его расположении. Известно лишь то, что герцоги Сассекские ответственно подошли к выбору жилья. Молодая семья хочет спокойной и счастливой жизни на новом месте, где сможет подружиться с приятными людьми и позволить своему наследнику проводить время с детьми такого же возраста.

Стало быть, информация о том, что супруги в шаге от возвращения в Великобританию, оказалась недостоверной.