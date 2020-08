Астронавт НАСА показал Бейрут после взрыва из космоса

12.08.2020, 12:16, Новости дня

Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал из космоса Бейрут, пострадавший от сильного взрыва в порту около недели назад.

«Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС», – написал Кэссиди в своем Twitter.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T

— Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

Вместе с Кэссиди на борту МКС в настоящее время находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Напомним, в Ливане после двух мощных взрывов в порту Бейрута, в результате которых пострадала половина города, начались массовые протесты.

Премьер Ливана, обращаясь к жителям страны на фоне беспорядков, объявил о досрочных парламентских выборах. Позже в стране в отставку отправили правительство.