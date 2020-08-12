Компания Bentley отзывает в РФ 19 реализованных внедорожников Bentayga

12.08.2020, 12:10, Новости дня

Сегодня стало известно, что премиальная модель Bentley Bentayga попала под отзыв на российском рынке.

В частности, на сайте Росстандарта указано, что 19 экземпляров, проданные с 2018 по 2020 годы, подлежат вынужденному обслуживанию. В ходе осмотра было установлено, что крепление ремня безопасности не соответствуют стандарту. Не исключается риск отсоединения крепления, что повлечет за собой существенное снижение уровня надежности. Для исправления ситуации намерены сменить стандартные болты на более длинный аналог.

В настоящее время автомобильный концерн уже начал рассылать письма всем владельцам автомобилей Bentley Bentayga, которые имеют данную неисправность. Представители марки уточнили, что замена болтов крепления будет осуществляться совершенно бесплатно.