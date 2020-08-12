 

Kia впервые рассекретил обновленный фастбэк Stinger

12.08.2020, 12:10, Новости дня

Пользователям стали доступные первые официальные снимки нового седана Kia Stinger.

Автомобиль получил модернизированную головную оптику со светодиодами. Кроме того, дополнительные фонари и уникальные поворотники придают передней части кузова более эксклюзивный вид. Обновление коснулось и колесных дисков на 18-19 дюймов в разных комплектациях, а также выхлопной системы улучшенного типа.

Что касается салона, то радикальных отличий от предшественника пока не произошло. Более того, автомобиль может похвастаться 10,25-дюймовым экраном мультимедийного комплекса, а также дорогими материалами отделки. Уже к осени нынешнего года приобрести фастбэк Kia Stinger станет возможным на местном рынке Южной Кореи.



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