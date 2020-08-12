В РФ решили рассмотреть вариант платной вакцинации

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12.08.2020, 12:08, Новости дня

Правительство намерено рассмотреть вопросы платной и бесплатной вакцинации россиян против коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Я думаю, что сейчас мы сформируем объемы, и, конечно, хочется, чтобы были и другие возможные варианты. Это решение будет приниматься в правительстве. Я думаю, сейчас будет завершающий этап, подготовлен уже проект по введению в список ЖНВЛП (Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), как только [будет введена в] список ЖНВЛП, тогда будет и цена», – сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, будет ли вакцинация бесплатной, передает ТАСС.

В начале августа Мурашко заявлял, что в РФ планируется проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса. Также он отмечал, что процедура должна быть добровольной.

Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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