 

Полицейские застрелили дагестанца в Петербурге

12.08.2020, 12:08, Новости дня

В Петербурге уроженец Дагестана оказал сопротивление правоохранителям, которые остановили автомобиль для проверки, он попытался выхватить табельный пистолет и был застрелен, информирует ГСУ СК по городу и области.

Инцидент произошел ночью 12 августа на улице Боровой, сообщается на сайте ведомства. Наряд ОБ ППСП УМВД на проезжей части остановил автомобиль ВАЗ-2109.

«В ответ на законные требования сотрудников полиции водителю о предъявлении документов, удостоверяющих личность, а также досмотре автомобиля мужчина ударил одного из сотрудников и попытался скрыться. При задержании он оказал сопротивление, между нападавшим и одним из сотрудников полиции началась борьба, в ходе которой нападавший пытался завладеть табельным оружием последнего. В процессе борьбы сотрудником было произведено три выстрела из табельного оружия, нападавший получил ранение, ему была незамедлительно оказана первая помощь, но мужчина скончался», – поясняется в сообщении.

Нападавшим оказался уроженец Дагестана 1992 года рождения Терман Алимагомедов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования и участие в нем, а также за незаконный оборот оружия.

В автомобиле следователи и криминалисты нашли боеприпасы, обрез винтовки Мосина, обрез охотничьего ружья, а также бутылку с неустановленной жидкостью.

«В настоящее время установлено, что применение табельного оружия сотрудником полиции было правомерным и связано с отражением, совершенного на него нападения», – отмечает СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в августе сотрудники ГИБДД в Москве открыли огонь по машине мужчины, проигнорировавшего требование полиции об остановке и пытавшегося скрыться, нарушитель был госпитализирован с ранением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Посол РФ вызван в МИД Эстонии

25.06 / Львовская область вышла на первое место в Украине по числу инфицированных коронавирусом

08.07 / Гендиректор ВОЗ: Мы явно не достигли пика пандемии

22.07 / Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

05.08 / Ливан объявил о беспрецедентном экономическом кризисе после взрыва

22.07 / “Люди голосовали, чтобы вернуть контроль”. Джонсон отверг обвинения в российском вмешательстве в Brexit

08.08 / Если Зеленскому сказать, что Татаров – упырь, он растерянно наморщится и спросит: “А что, он что-то не то сделал, да?” Такой у президента фокус

29.06 / В Ивано-Франковской области нашли тело пропавшего во время наводнения водителя

25.07 / Королева высказалась о ситуации с Ефремовым

29.06 / Умер конструктор двигателей для ракет, доставивших Гагарина в космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска