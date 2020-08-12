Личное: Научитесь у них главному

12.08.2020, 12:05, Разное

Я с уважением отношусь к любой профессии, если её представитель — профессионал. Кто успешнее всех в Эскортограме? Дорогие эскортницы.

Именно они, женщины низкой социальной ответственности, но высокого профессионализма, в Эскортограме главные.



Фото: Соцсети

Попробуете возразить, что это — не так? Тогда я спрошу вас: а зачем тогда вы подражаете им?

Тренды в Эскортограме задают те, кто использует соцсеть по назначению — проститутки. Настоящие, профессиональные.

Все эти позы с откляченными тугими задницами, ножки на носочках, декольте без лица и подобное — это их профессиональные позы.

Простые бабы, конечно, подхватывают и пытаются подражать. Почему они это делают? Внутри себя они понимают, что мужики хотят вот таких — и даже готовы платить, чтобы быть с ними.

И простые честные бабы, понимая это, стараются. Но выходит, нужно признаться, так себе.



Фото: Соцсети

Даже не смешно выходит, если совсем уж честно. Стоят и целлюль развешивают, считая, что успех — в позе.

Подражали бы лучше эскортницам кое в чем другом.

Дорогие проститутки — реально эталон, как надо относиться к женскому здоровью, холить-лелеять своё тело и организм.

У меня есть одна знакомая, элитная представительница древнейшей профессии. Даже я, привыкшая любить себя правильно, часто смотрю на неё и восхищаюсь тем, как она относится к своему телу.

Тренировки, правильно питание без поблажек, массажи, косметолог, медицинские чекапы организма (не только ЗППП), витамины и так далее.

И всё это — ре-гу-ляр-но и качественно, без поблажек и сбоев. Почему? Это П-проффесионализм высшего уровня, потому что их тело/внешность — инструмент труда, доход, это привычно высокий уровень жизни, который они защищают.

А не как у вас, милые мои: если позвоночник в трусы высыпался, значит пора на массаж и в бассейн.

Женщины этой важной и нужной профессии — реально иначе воспринимают своё тело, свой организм. Их волнуют далеко не только килограммы и сантиметры. Стройность, конечно, хорошо, но ± 3-5 кг мужик никогда не заметит: ни глазом, ни на ощупь, если тело в тонусе, а кожа упругая, гладкая и приятно пахнет.

У профессионально привлекательной женщины, кожу которой хочется рассматривать и трогать, массажи курсами 2-3 раза в год — не роскошь, а такая же необходимость, как нормальное питание, физнагрузки и уход за лицом.

И точно так же, как в уходе за лицом, профессионалка выберет не тайское кокосовое масло за рубль кило, а средство с хорошим составом и активными ингредиентами.

Лично моя знакомая жрица любви, когда я в прошлый раз писала про вот этот массажный бальзам сразу его узнала, сра-зу: о, говорит, так это ж мой!

«Ингибитора жира H.Q.B.M» — специально для тех, кто готов подражать профессионалкам в главном.

Не думайте, что раз у бальзама в названии про жир, он сработает, как магия: расщепит сало, и сделает вас на 15 кг легче.

«Ингибитор» — это не волшебное средство, а профессиональная активная помощь в уходе за кожей. С выдающимся, сложным составом.

Он возьмёт на себя ту часть работы в достижении хорошей формы, которая связана с качеством кожи.

Целлюлит сам не исчезнет — потому что для этого надо убрать жир. Но отеки и прочие застойные явления в тканях, которые делают апельсиновую корку такой заметной, после массажа с «Ингибитором» отступают. Для этого в нём масла перца, кофе и пчелиный яд — активизируют кровообращение и лимфодренаж.

Комплекс Slimbuster L в составе «Ингибитора» отвечает за упругость кожи. Он стимулирует синтез коллагена и эластина (на 56 и 100% соответственно).

Именно коллаген и эластин делают кожу упругой и плотной, и повышая, заодно, и здоровье сосудов. С возрастом выработка коллагена и эластина снижается, отсюда — дряблость кожи, «звёздочки» и прочие признаки бабушек.

Не хотите выглядеть престарелыми — коллаген и эластин вам в помощь.

Опять же напомню — чудес не бывает. Если вы жрёте одни углеводы, то коллагену-эластину не из чего будет формироваться, хоть обмажьтесь «Ингибитором». Не забывайте есть белок, и тогда упругость будет заметнее.

И главное, аромат с горьковато-свежими травяными нотами. После него женщина пахнет летом, а не картошкой фри или освежителем для туалета, как после массажных масел. Кстати, запах женщины и запах в квартире этой женщины — о-о-очень важная деталь, за которой профессионалки следят в оба.

В принципе, массажем, нормальным полноценным питанием и уходовыми лосьонами-кремами для тела можно достичь всех этих результатов, но с «Ингибитором» процесс и результат будет профессиональнее. Он же был создан на основе бальзама для спортсменов с серьёзными нагрузками, поэтому обеспечивает положительный «побочный эффект» — массаж с «Ингибитором» даже в самой жёсткой форме получается не таким болезненным.

Именно в связке с массажем «Ингибитор» даёт 100% результата. Флакона за 9’500 хватает на 6 сеансов массажа, как утверждает производитель. Но по опыту тех, кто уже попробовал — получается 7-8.

По идее, нужно делать 10 сеансов, чтобы добиться максимального эффекта. Но опять же, из тех, кто пробовал, и особенно среди тех, кто делает регулярно, многим 5-6 сеансов массажа на «Ингибиторе» хватает на поддержание хорошего качества кожи.



10 сеансов



5 сеансов

Между курсами массажа можно его пару раз в неделю намазывать под плёнку на проблемные зоны. Ну, пока на массажиста не накопили или просто для рутинного питания, увлажнения и поддержания эластичности кожи.

В чём вы, зайки, себе не признаётесь, когда ходите лайкать эскортниц в Инстаграме? Чему втайне завидуете, когда глядите на их фото — «красивой» жизни или привлекательному телу, которое позволяет быть не заполошной бабой, а женщиной?

Завидовать их красивой жизни не стоит, если вам не нравится раздвигать ноги за деньги. А вот красивое тело вы бы уже давно себе сделали, если бы брали с них пример только в одном — в уходе за собой.

Я вам дала профессиональный инструмент, чтобы кожа подтянулась и уплотнилась, обновилась, выровнялась, приобрела упругость, бархатистость и ухоженный вид.

Забирайте, пользуйтесь — доставка по России бесплатна.

Или у вас массаж — только в крайних ситуациях, по назначению врача? А если и с доп. примочками, то максимум тайской банкой кокосового масла за 300 бат?