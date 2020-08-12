Галина Арапова: «Когда акт примут, это будет уже вступивший в силу позор»

12.08.2020, 11:54, Новости дня

В России на официальном уровне пока никак не отреагировали на озабоченность американских властей запланированными Роскомнадзором нововведениями, ущемляющими деятельность «Голоса Америки» и других проектов корпорации РСЕ/РC.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпеo в своем недавнем заявлении отметил, что готовящийся указ предусматривает очередные обременительные требования, которые еще больше ограничат деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в России, усугубив и без того тяжелые условия, в которых работают эти организации.

«Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся преследованием независимой прессы в России и призываем ее соблюдать свои международные обязательства и обязательства перед ОБСЕ в отношении свободы слова, – подчеркнул Помпео. – Мы призываем правительство России пересмотреть эти действия, которые нанесут дополнительный ущерб двусторонним отношениям».

Российские власти утверждают, что новые законодательные меры влияют на административные и технические параметры работы редакций, но не ограничивают свободу творчества журналистов. Руководство медиакорпорации РСЕ/РС, напротив, убеждено, что инициатива надзорного ведомства вызвана соображениями цензурного характера и ущемляет права журналистов.

Директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ, лауреат премии Московской Хельсинкской группы Галина Арапова согласна, что проект приказа Роскомнадзора на самом деле вызывает обоснованные опасения. По ее мнению, пометка в той форме, в которой она предлагается, не позволит иностранным СМИ, признанными «иностранными агентами», работать в нормальном формате, соответствующем общепринятым мировым стандартам.

«Выдвигаемые ведомством требования нарушают базовые нормы деятельности медиа, – констатирует она в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Реализовывать требования закона о СМИ – «иностранных агентах», каким бы ужасным он ни был сам по себе, тоже ведь можно по-разному. На мой взгляд, выбранный Роскомнадзором вариант, крайне странный, мягко говоря».

Как представляется юристу, проект разработан наспех. Поэтому, по ее словам, чиновники просто взяли кусок статьи из закона (порядка 30 слов) и предложили его в качестве пометки: «В надзорном ведомстве даже не пытались элементарно адаптировать свои требования к реалиям, к устоявшимся канонам работы журналистов. Согласно проекту, размер пометки должен быть в два раза крупнее, чем заголовок текста. Понятно, что это будет выглядеть чудовищно. Маркировка просто выдавит подзаголовки или анонсы. И это противоречит официально декларируемой цели инициативы. Ведь совсем не обязательно переписывать главу из «Войны и мира», чтобы предупредить читателя о том, кому принадлежит контент».

Директор Центра защиты прав СМИ признается, что у нее возникло полное ощущение, что проект приказа направлен вовсе не для предупреждения об источнике информации, а для того, чтобы вообще никто не читал промаркированный материал.

«Все-таки, даже если в закон вкладываются какие-то ограничительные цели, надо осуществлять задуманное цивилизовано, чтобы все не выглядело как издевательством над здравым смыслом, – рассуждает она. – А тут пометка – на пол экрана. Ни одно нормальное государство не должно использовать свои законы таким образом, чтобы просто взять и поломать базовые правила работы в отрасли. Сейчас же все делается для того, чтобы сломать формат работы конкретных СМИ».

Это очень некачественный продукт, убеждена Галина Арапова: «Любой нормативный закон – лицо государства. Формулировки документа должны быть предельно четкими и ясными. А тут все делалось ради галочки в отчете. Кажется, что проект писал какой-то второй помощник третьего заместителя четвертого юриста в команде Роскомнадзора».

Вместе с тем директор Центра защиты прав СМИ полагает, что документ еще можно скорректировать: «Наша общая задача – обратить внимание именно на некачественность этого приказа. Потому что, когда акт примут, это будет уже вступивший в силу позор».

Они все равно утвердят проект, но могут это сделать в другой редакции, резюмировала Галина Арапова.