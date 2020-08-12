 

Компания Ричарда Брэнсона работает над созданием сверхзвукового самолета

12.08.2020, 11:54, Новости дня

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic, принадлежащая предпринимателю Ричарду Брэнсону, сообщила, что она работает над созданием самолета, способного лететь со скоростью, в три раза превышающую скорость звука.

Работы ведутся в сотрудничестве с британским производителем двигателей Rolls-Royce.

В пресс-релизе Virgin Galactic говорится, что новый летательный аппарат сможет брать на борт от 9 до 19 человек и сможет «интегрироваться в существующую инфраструктуру аэропортов».

Компания опубликовала эскизы летательного аппарата, который напоминает сверхзвуковой самолет «Конкорд» (Concorde), в создании которого в 1960-х также принимал участие Rolls-Royce.

Полеты «Конкорда» были прекращены в 2003 году.



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