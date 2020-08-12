Ученые из США назвали причину развития особо опасного рака

12.08.2020, 11:53, Разное

Ученые из США, работающие на базе Института Вистара, рассказали об основной причине развития крайне опасного вида рака. Якобы, в молочной железе пораженные клетки, которые нуждаются в кислороде, посылают организму определенные сигналы.

Вышеназванный механизм важен для того, чтобы рак в дальнейшем прогрессировал. Исследователи, зная его, в будущем могут разработать новый тип лечения онкологии. Они провели несколько экспериментов, в рамках которых клетки рака груди культивировались в условиях дефицита кислорода. Такие действия нужно было выполнить для имитации гипоксии. Это состояния фиксируется в микросреде, которая окружает опухоль.

Биологам удалось выяснить, что в образованных в результате патологических процессов пузырьках присутствуют сигнальные соединения. Они изменяют активность митохондрий. Авторы научной работы зафиксировали усиленные воспалительные реакции на эпителиальных клетках. Морфологические изменения произошли и со здоровыми микроорганизмами. Раковые клетки были более подвижными, поэтому создавалась благоприятная среда для распространения метастазов.